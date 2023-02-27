«Мы проводили симуляцию гонки и оказались быстрее «Феррари». Фернандо Алонсо – о последнем дне тестов

Пилот «Астон Мартин» поделился мнением о том, в каком состоянии команда подходит к старту сезона-2023.

По итогам предсезонных тестов в Бахрейне многие эксперты и аналитики ставят « » как минимум на четвертое место в расстановке сил. Темп «Астон Мартин» на тестах позволяет предположить, что команда может даже побороться с «Мерседесом» за третью позицию.

В то же время Фернандо Алонсо, оценивая темп «Астон Мартин», отметил, что в последний день он оказался быстрее «Феррари», когда обе команды проводили симуляцию гонки.

«По итогам тестов очень сложно о чем-либо судить. Просто потому, что переменных при этом слишком много.

Тем не менее, в последний день тестов мы, например, проводили симуляцию гонки. Мы залили в баки топлива на 57 кругов – именно столько нам предстоит проехать на Гран-при Бахрейна, – и проехали всю дистанцию гонки, целиком, с пит-стопами и так далее. В «Феррари» работали по точно такой же программе, проводя полноценную симуляцию гонки, и мы оказались быстрее них», – рассказал Алонсо.

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