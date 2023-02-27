«Мы проводили симуляцию гонки и оказались быстрее «Феррари». Фернандо Алонсо – о последнем дне тестов

Теги Феррари Фернандо Алонсо тесты Формула-1 Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о том, в каком состоянии команда подходит к старту сезона-2023.

По итогам предсезонных тестов в Бахрейне многие эксперты и аналитики ставят «Астон Мартин» как минимум на четвертое место в расстановке сил. Темп «Астон Мартин» на тестах позволяет предположить, что команда может даже побороться с «Мерседесом» за третью позицию.

В то же время Фернандо Алонсо, оценивая темп «Астон Мартин», отметил, что в последний день он оказался быстрее «Феррари», когда обе команды проводили симуляцию гонки.

«По итогам тестов очень сложно о чем-либо судить. Просто потому, что переменных при этом слишком много.

Тем не менее, в последний день тестов мы, например, проводили симуляцию гонки. Мы залили в баки топлива на 57 кругов – именно столько нам предстоит проехать на Гран-при Бахрейна, – и проехали всю дистанцию гонки, целиком, с пит-стопами и так далее. В «Феррари» работали по точно такой же программе, проводя полноценную симуляцию гонки, и мы оказались быстрее них», – рассказал Алонсо.

«Ф-1» готова к старту: Ферстаппен сама уверенность, Алонсо надеется на подиумы, а «Феррари» и «Мерседес» – на обновления

8 комментариев

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Lenkoran33
Спартак тоже на предсезоннке выигрывает всякие кубки Рен тв,а по итогу позориться в чемпе
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ffmp
Иногда мне кажется что с аккаунта Великого Алонсо сидит сам Нандо с переводчиком) Астону бы Альпин догнать, уже будет счастье.
+3
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+3
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alex8895
Алонсо: у Астон Мартин самовоз, если не считать Ред Булл. Теперь будем нагибать и Мерседесы и Феррари.
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-1
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Ан Кот
жги Фернандо!
если ты в итоге окажешься выше Люси то это будет конец его карьеры в Ф1 :)
+8
-3
+5
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Рнпрл Аари
Раздухарились то как. Вам бы в топ 4 закрепиться это уже удача. Будете с Альпин за 4 место бороться. До уровня топ 3 ещё расти
+8
-2
+6
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Великий Алонсо
Ответ Kemal Gul
Тоже так считаю. Алонсо и один в поле воин, а все эти инженеры, стратеги, напарники, мотористы ему только мешают. Фернандо пора наконец создать свою команду, как Джеку Брэбему, будет и машину сам проектировать, и напарников выбирать, и покрышки на пит-стопе менять. Тогда ему уж точно никто не помешает выиграть чемпионат уже к ГП Австралии на чистом скилле
По крайне мере стратег Фернандо точно не нужен, он и сам прекрасный тактик, во время гонки способен сам придумать для себя наилучшую стратегию на гонку, когда заезжать на пит-стоп и так далее. У Фернандо самый высокий IQ в пелетоне Формулы 1.
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-5
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Kemal Gul
Ответ Великий Алонсо
Я думаю это не Астон Мартин быстрее чем Феррари, а именно Алонсо сам лично.
Тоже так считаю. Алонсо и один в поле воин, а все эти инженеры, стратеги, напарники, мотористы ему только мешают. Фернандо пора наконец создать свою команду, как Джеку Брэбему, будет и машину сам проектировать, и напарников выбирать, и покрышки на пит-стопе менять. Тогда ему уж точно никто не помешает выиграть чемпионат уже к ГП Австралии на чистом скилле
+15
-2
+13
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Великий Алонсо
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