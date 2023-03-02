Алекс Албон: «Уильямс» – 10-я по скорости команда «Ф-1». Машина стала лучше, но мы все еще позади «Альфа Таури» и «Макларена»

Пилот « » Алекс Албон считает свою команду самой медленной перед .

«Возможно, я скорее пессимист, чем оптимист, и считаю, что мы десятая по скорости команда, по крайней мере исходя из первоначального взгляда на тесты. Надо оставаться реалистами: безусловно, машина стала лучше, но прибавили и остальные команды – все относительно.

Надеемся, что появится шанс на очки, но будет непросто. И, безусловно, для этого должны сложиться определенные факторы. На тестах с надежностью все было очень хорошо, а на первой гонке всегда возникают такие проблемы – надеюсь, команда сможет воспользоваться преимуществом.

Если же говорить о чистом темпе, многие команды сделали большой шаг вперед. Полагаю, мы все еще позади прямых соперников – вероятно, « » и « », – сообщил Алекс.

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