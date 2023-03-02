«Мерседес» подготовил новое заднее антикрыло к Гран-при Бахрейна для повышения скорости на прямых

«Мерседес» привез первое обновление сезона-2023.

Команда готова использовать модифицированное заднее антикрыло в ближайшие выходные на Гран-при Бахрейна. Деталь является более «плоской» и позволит развивать большую скорость на прямых в сравнении с версией, использованной на предсезонных тестах. В то же время задняя часть болида получит меньше прижимной силы в поворотах.

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Фото: Auto Motor und Sport