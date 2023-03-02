«Мерседес» подготовил новое заднее антикрыло к Гран-при Бахрейна для повышения скорости на прямых

Теги Гран-при Бахрейна тесты Формула-1 Формула-1 Мерседес Авто

«Мерседес» привез первое обновление сезона-2023.

Команда готова использовать модифицированное заднее антикрыло в ближайшие выходные на Гран-при Бахрейна. Деталь является более «плоской» и позволит развивать большую скорость на прямых в сравнении с версией, использованной на предсезонных тестах. В то же время задняя часть болида получит меньше прижимной силы в поворотах.

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Фото: Auto Motor und Sport

9 комментариев

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Mittermeyer
Ответ Рнпрл Аари
На этой трассе прижим не менее важен максимальной скорости. У РБ и фур на тестах крыло было больше по крайней мере визуально и ехали они лучше. Да Мерс на прямых выиграет но в поворотах с их нестабильностью даже не знаю как будет
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Такой положняк на тестах был, из 3ки топов у мерсов был максимальный прижим
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Рнпрл Аари
Ответ Space_Invader
Вроде бы в статье шла речь о крыле которое снизит лобовое сопротивление и добавит прижима
Одновременно такое невозможно вроде как
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Рнпрл Аари
Ответ Mittermeyer
Действительно, ведь на трассе с 4 прямыми надо выступать с амбарной дверью, ну как на тестах, а не ставить крыло на средний прижим, хотя те же феррари и рб катали тесты со средним крылом, странно🤔
На этой трассе прижим не менее важен максимальной скорости. У РБ и фур на тестах крыло было больше по крайней мере визуально и ехали они лучше. Да Мерс на прямых выиграет но в поворотах с их нестабильностью даже не знаю как будет
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Mittermeyer
Ответ Рнпрл Аари
Видать проблемы серьезные раз ценой и без того слабого прижима добавляют скорость
Действительно, ведь на трассе с 4 прямыми надо выступать с амбарной дверью, ну как на тестах, а не ставить крыло на средний прижим, хотя те же феррари и рб катали тесты со средним крылом, странно🤔
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Space_Invader
Вроде бы в статье шла речь о крыле которое снизит лобовое сопротивление и добавит прижима
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Рнпрл Аари
Видать проблемы серьезные раз ценой и без того слабого прижима добавляют скорость
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Gnider
Ответ За Кубань!
А можно апстену на стартовых кругах и дальше без них?
Подожди Монако или Канаду
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За Кубань!
Ответ Марат Кагин
мерсов ждёт легендарная борьба с Астон Мартин
А можно апстену на стартовых кругах и дальше без них?
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Марат Кагин
мерсов ждёт легендарная борьба с Астон Мартин
+3
-2
+1
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