Стролл выступит на Гран-при Бахрейна – гонщик «Астон Мартин» восстановился после операции на запястье
Команда «Астон Мартин» сообщила, что Ланс Стролл сможет принять участие в стартовой гонке сезона.
Канадец травмировался на велопрогулке и пропустил предсезонные тесты – вместо него выступил Фелипе Другович. Стролл проведет Гран-при Бахрейна в паре с Фернандо Алонсо.
«Я упал с байка, когда колесо заехало в яму на дороге. Но, к счастью, повреждения небольшие, и небольшая успешная операция на правом запястье очень быстро решила проблему.
Хотел бы поблагодарить сообщество «Ф-1» за поддержку и уважение к личному пространству, а также команду, которая помогла мне восстановиться. Теперь я готов сосредоточиться на борьбе в этот уик-энд, и мне не терпится начать», – прокомментировал инцидент Ланс.
Другович и Стоффель Вандорн будут присутствовать в Бахрейне в качестве резервных пилотов.
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