Стролл выступит на Гран-при Бахрейна – гонщик «Астон Мартин» восстановился после операции на запястье

Команда « » сообщила, что сможет принять участие в стартовой гонке сезона.

Канадец травмировался на велопрогулке и пропустил предсезонные тесты – вместо него выступил . Стролл проведет Гран-при Бахрейна в паре с .

«Я упал с байка, когда колесо заехало в яму на дороге. Но, к счастью, повреждения небольшие, и небольшая успешная операция на правом запястье очень быстро решила проблему.

Хотел бы поблагодарить сообщество «Ф-1» за поддержку и уважение к личному пространству, а также команду, которая помогла мне восстановиться. Теперь я готов сосредоточиться на борьбе в этот уик-энд, и мне не терпится начать», – прокомментировал инцидент Ланс.

Другович и будут присутствовать в Бахрейне в качестве резервных пилотов.

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