Стролл выступит на Гран-при Бахрейна – гонщик «Астон Мартин» восстановился после операции на запястье

Теги Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо тесты Формула-1 Формула-1 Астон Мартин Стоффель Вандорн Ланс Стролл Здоровье Фелипе Другович Авто

Команда «Астон Мартин» сообщила, что Ланс Стролл сможет принять участие в стартовой гонке сезона.

Канадец травмировался на велопрогулке и пропустил предсезонные тесты – вместо него выступил Фелипе Другович. Стролл проведет Гран-при Бахрейна в паре с Фернандо Алонсо.

«Я упал с байка, когда колесо заехало в яму на дороге. Но, к счастью, повреждения небольшие, и небольшая успешная операция на правом запястье очень быстро решила проблему.

Хотел бы поблагодарить сообщество «Ф-1» за поддержку и уважение к личному пространству, а также команду, которая помогла мне восстановиться. Теперь я готов сосредоточиться на борьбе в этот уик-энд, и мне не терпится начать», – прокомментировал инцидент Ланс.

Другович и Стоффель Вандорн будут присутствовать в Бахрейне в качестве резервных пилотов.

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4 комментария

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Анатолий Зубков
Ответ Самая быстрая булочка в мире
Желание гоняться огромнейшие у этого парнишки. Берет пример со своего напарника. Алонсо возьмет титул, а Астонсы возьмут КК. Скриньте
Vedrobot, он же великий алонсо, мы тебя узнали. :)
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Дмитрий Фурсов
Эх, хотелось посмотреть на Друговича, но да ладно, видимо в другой раз
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dw4xbhdgb8
А Фелипе выступит в другович раз
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самая быстрая булочка в мире
Желание гоняться огромнейшие у этого парнишки. Берет пример со своего напарника. Алонсо возьмет титул, а Астонсы возьмут КК. Скриньте
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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