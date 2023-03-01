Берни Экклстоун о возможном возвращении Феттеля в «Астон Мартин»: «Нет, я так не думаю. Он завязал с «Формулой-1»
Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун сомневается, что Себастьян Феттель решится вернуться в чемпионат.
Считалось, что в «Астон Мартин» могут обратиться к услугам Феттеля, если Ланс Стролл, который продолжает восстановление после полученных травм запястья, не сможет выступить на Гран-при Бахрейна.
В итоге в «Астон Мартин» решили пойти другим путем и Стролла, в случае необходимости, заменит резервный пилот команды Фелипе Другович.
«Нет, я так не думаю. Феттель завязал с «Формулой-1». Он выиграл четыре титула и в силу возраста не смог бы уже выиграть семь.
Он чемпион мира и должен бороться с другими чемпионами. И если бы он не смог оказаться за рулем болида, способного выигрывать гонки, то, оставшись в «Ф-1», просто впустую потратил бы еще один год своей жизни. Он не любит проигрывать. А когда проигрывает – это делает его несчастным», – рассказал Экклстоун.
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