Доходы «Ф-1» в 2022 году составили $2,5 млрд, общая прибыль выросла до $239 млн

Доходы «Формулы-1» за 2022-й год достигли отметки в $2,5 млрд. Согласно отчету серии, доходы «Ф-1» выросли благодаря повышенному зрительскому интересу.

В общей сложности Гран-при «Формулы-1» за сезон-2022 посетили 5,7 млн человек. Рост аудитории составил 36 процентов – в сравнении с сезоном-2019, последним, на который не влияли ограничения, связанные с пандемией ковида.

Общая прибыль выросла на 20 процентов – до отметки в $2,573 млрд. При этом операционная прибыль по итогам года выросла с $92 до $239 млн.

Общий призовой фонд, разделенный между командами, составил $1,157 млрд.

В «Ф-1» отмечают, что рост прибыли стал возможен главным образом благодаря таким статьям доходов, как взносы промоутеров за проведение Гран-при (28,6%), продажа телеправ (36,4%) и спонсоров (16,9%).

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