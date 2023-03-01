Дэймон Хилл о концепции болида «Мерседеса»: «Это говорит либо об уверенности в себе, либо об упрямстве»
Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл поделился мнением о решении «Мерседеса» придерживаться своей концепции развития болида.
В «Мерседесе» в сезоне-2023 решили сохранить спорную концепцию с боковыми понтонами минимального размера, которая в прошлом году не слишком хорошо себя проявила.
«Это говорит либо об уверенности в себе, либо об упрямстве. У «Альфа Ромео», например, задняя часть болида теперь намного больше похожа на варианты «Ред Булл» и «Феррари». Однако, если вы копируете решения других, то всегда будете находиться позади команд, которые изначально придумали это решение.
Я помню, как выступая за «Джордан» в команде только и делали, что говорили о технических решениях ведущих команд. А когда гонялся за «Уильямс», в команде скорее были польщены тем, что другие копировали их решения.
И сейчас, точно так же как «Уильямс» и другие лидеры «Ф-1» прошлого, в «Мерседесе» сами хотят стать ориентиром для других (с собственной концепцией). Они считают, что их машина – которой в прошлом сезоне было довольно трудно управлять и которая отличалась нестабильностью, – все равно обладает огромным потенциалом. И я надеюсь, что мы это увидим. Нам нужна борьба за лидерство в чемпионате», – рассказал Хилл.
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