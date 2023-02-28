Пьер Гасли о роли ключевой звезды Drive to Survive: «Приятно слышать, но я не Брэд Питт. Риккардо будет не хватать»

Пьер Гасли высказался о том, способен ли он заменить на экране.

По мнению продюсера Drive to Survive Пола Мартина, именно пилот « » может занять место Риккардо, покинувшего «Формулу-1». Австралиец, который являлся одной из главных звезд сериала, ушел из « » и стал третьим гонщиком « ».

«Приятно такое слышать. Но я всегда говорю, когда где-то снимаюсь – я не Брэд Питт. Я . Так что постараюсь быть собой, а [создатели сериала] получат контент и будут распоряжаться им по своему усмотрению.

Они уже довольно здорово показали моменты из моей истории, моего пути в «Формуле-1» – а он в последние пять лет вышел насыщенным. Но главное, что нам будет не хватать Даниэля – как в Drive to Survive, так и паддоке. Мы будем по нему скучать», – заявил Гасли.

Продюсер Drive to Survive: «Гасли заполнит пробел, оставленный Риккардо»

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