Продюсер Drive to Survive: «Гасли заполнит пробел, оставленный Риккардо»
Продюсер Drive to Survive рассказал, кто станет звездой сериала после Даниэля Риккардо.
Пол Мартин сообщил, что экс-пилот «Формулы-1» оказал ключевое влияние на создание Drive to Survive. По окончании сезона-2022 Риккардо покинул «Макларен» и стал третьим гонщиком «Ред Булл».
«Наверное, без Даниэля Drive to Survive бы не было. Он стал первым пилотом, с которым мы это обсудили, он первым пригласил нас к себе домой, в Австралию. Я очень эмоционально воспринял его уход.
С моей точки зрения, Гасли тоже всегда выполнял эту роль. Шоу следовало за потрясающим путем Пьера, и я к нему привязался. Мы видели, как он переживал невероятно тяжелые моменты: увольнение [из «Ред Булл»], смерть Антуана [Юбера]. Здорово, что он наконец получил новый шанс в конкурентоспособной машине.
Он вырос на экране как гонщик и как человек. Так что, думаю, он станет тем, кто заполнит пробел, оставленный Даниэлем», – высказался Мартин.
Трейлер пятого сезона Drive to Survive
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