Продюсер Drive to Survive: «Гасли заполнит пробел, оставленный Риккардо»

Продюсер Drive to Survive рассказал, кто станет звездой сериала после .

Пол Мартин сообщил, что экс-пилот «Формулы-1» оказал ключевое влияние на создание Drive to Survive. По окончании сезона-2022 Риккардо покинул « » и стал третьим гонщиком «Ред Булл».

«Наверное, без Даниэля Drive to Survive бы не было. Он стал первым пилотом, с которым мы это обсудили, он первым пригласил нас к себе домой, в Австралию. Я очень эмоционально воспринял его уход.

С моей точки зрения, тоже всегда выполнял эту роль. Шоу следовало за потрясающим путем Пьера, и я к нему привязался. Мы видели, как он переживал невероятно тяжелые моменты: увольнение [из « »], смерть Антуана [Юбера]. Здорово, что он наконец получил новый шанс в конкурентоспособной машине.

Он вырос на экране как гонщик и как человек. Так что, думаю, он станет тем, кто заполнит пробел, оставленный Даниэлем», – высказался Мартин.

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