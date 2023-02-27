Гюнтер Штайнер: «Думаю, для «Хааса» это были лучшие предсезонные тесты в истории»

Руководитель « » подвел итоги предсезонных тестов в Бахрейне.

По словам Штайнера, «Хаас» провел в этом году лучшие предсезонные тесты в истории команды, учитывая минимальное количество проблем.

«С точки зрения подготовки и работы на трассе – да. Это для нас лучшие предсезонные тесты «Ф-1» за всю историю. Сколько мы вообще видели остановок тестов из-за красных флагов, три? Все команды наматывали круги…Мне кажется, что раньше на первых предсезонных тестах «Ф-1» такого никогда не происходило.

И это для меня поразительно. Еще пять лет назад тесты останавливали красными флагами через каждые два-три часа. А сейчас все просто наматывали круги.

Думаю, для нас это и правда лучшие тесты – а в прошлом году, например, тесты были самыми худшими, просто потому что мы были настолько далеко позади. В этом же году мы выполнили всю программу в полном объеме. Да, мы потеряли пару попыток из-за проблем с педалью тормоза, но это была совсем незначительная неполадка.

Ребята получили огромное количество информации. Эта машина является эволюционной версией прошлогоднего болида, так что мы все-таки говорим не о совершенно новой машине. И в такой ситуации вы учитесь намного быстрее, потому что заранее более или менее знаете, чего ждать, а у механиков уходит меньше времени на выполнение работы, изменения настроек и так далее», – рассказал Штайнер.

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