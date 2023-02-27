На тестах в Бахрейне «Феррари» вообще не проезжала быстрые круги с пустыми баками (GdS)

На предсезонных тестах в Бахрейне «Феррари» не выпускала на трассу болид с минимальным количеством топлива в баках.

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, даже на коротких отрезках в баки заливали от 20 до 35-40 кг топлива.

В то же время для симуляции гонки в баки заливалось количество топлива, необходимое для преодоления дистанции Гран-при в реальных условиях. Там же отмечается, что «Феррари» уступила «Ред Булл» в уровне износа шин во многом потому, что отрезки Леклера и Сайнса получались длиннее, чем у конкурентов.

В свою очередь обозреватель Form1la.uno Джулиано Дукесса отмечает, что «Феррари» не показала всей своей скорости потому, что на тестах целенаправленно завышала подвеску – чтобы снизить проблемы с галопированием. И что начиная с первой пятничной практики перед Гран-при Бахрейна, в «Феррари», скорее всего, понизят уровень подвески и вернутся к более агрессивному варианту настроек.

Отмечается, что болид SF-23 сложнее вывести на максимальную проектную мощность из-за ограниченности аэродинамических характеристики на передней оси. И что в условиях высокой температуры покрытия трассы машина начинает сильнее страдать от недостаточной поворачиваемости.

В «Феррари» продолжают работу над решением данной проблемы, которая, как ожидается, в начале сезона может чуть сильнее ударить по Шарлю Леклеру, чем по , учитывая особенности пилотажа обоих гонщиков.

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