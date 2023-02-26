Карлос Сайнс: «Хорошо проведенные тесты не означают, что вы построили хорошую машину»

Пилот «Феррари» подвел итоги предсезонных тестов в Бахрейне и поделился мнением о перспективах команды навязать борьбу « ».

«Я не знаю (уступает или нет «Феррари» по скорости «Ред Булл»), поскольку не знаю, в каком режиме они задействовали свой двигатель, какой у них был в сравнении с нами угол атаки заднего антикрыла.

Но мы уверены в том, что в этом отношении сделали несколько шагов в правильном направлении. Процесс эволюции болида и его развитие подразумевает снижение лобового сопротивления и наше стремление приблизиться к «Ред Булл» по скорости на прямых. И я надеюсь, что мы сможем сократить это отставание. Будем ли мы быстрее или нет, или окажемся на равных, или сможем бороться с ними на прямых? Мы этого не знаем.

Но пока все идет хорошо. Тесты прошли неплохо с точки зрения надежности техники, мы провели все необходимые проверки и тесты, какие хотели. Хорошо проведенные тесты не означают то, что вы построили хорошую машину, но тесты позволили нам многое выяснить о работе в важных для нас областях», – рассказал Сайнс.

«Ф-1» готова к старту: Ферстаппен – несокрушимый, Алонсо надеется на подиумы, а «Феррари» и «Мерседес» – на обновления