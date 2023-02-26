Фернандо Алонсо о новом болиде «Астон Мартин»: «Много экспериментировали с настройками, и каждый раз находили позитивные моменты»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги предсезонных тестов в Бахрейне.

Алонсо отметил, что остался доволен работой болида, но при этом признал, что доводить машину придется уже по ходу сезона.

«Для нас это была очень важная неделя, и все прошло хорошо, наконец-то. Ранее мы провели с новой машиной съемочный день на «Сильверстоуне», но этого конечно было недостаточно, ведь там мы проехали где-то восемь кругов.

Теперь же нам было нужно как можно лучше подготовить машину, выжать из нее максимум скорости в преддверии первой гонки сезона на следующей неделе. При этом мы чувствуем, что машина способна на большее и что на тестах мы смогли выжать из нее далеко не все. На тестах же у нас для этого просто было недостаточно времени – ведь тесты идут всего три дня, – но шаг за шагом мы приближаемся к цели.

В целом машина хорошо работала на протяжении всех трех дней. Мы много экспериментировали с настройками, пробовали идти разными путями, и при этом каждый раз находили позитивные моменты. Так что мы ясно видим то, что во многих аспектах нам нужно менять философию в работе с машиной по сравнению с прошлым годом. И в определенном смысле это даже вызывает некоторое беспокойство, ведь нам точно понадобится пара гонок, чтобы оптимизировать работу болида.

И конечно же, нам сильно не хватало на тестах Ланса Стролла. Ведь мы не знаем, как относиться к моим комментариям и ощущениям. Может быть, это просто мои ощущения как новичка в этой команде и за рулем этой машины? А может это особенности «Астон Мартин», которую мог бы заметить Ланс: ощущения от педали тормоза, работа усилителя руля?

Я не могу сказать, что это – может, наследие предыдущей машины, а может что-то новое. Без Ланса мы на такие вопросы ответить на сможем. Так что я надеюсь, что он сможет вернуться как можно скорее», – рассказал Алонсо.

Финал тестов «Ф-1»: «Ред Булл» выглядит несокрушимым, «Макларен» разочаровал, у «Феррари» и «Мерседеса» новый соперник

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Incendier Deafening
Через недельку фанатиков Фуфлонсо макнут в лужу. Так забавно было видеть как после первого дня тестов, все пророчили АМ место чуть ли не в топ 2 после быков)) а в реальности будут бороться с Альпинами и АР. Даже дырявый Мерседес не потянут).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Grigpar
Да чувствую я, что буквально через неделю лидеры, РБ и Феррари как минимум, привезут привычную 1-у секунду и АМ, и Альпин, и МакЛарену. И Мерседес будет где-то там же, кстати. О сокращении отставания середняков до топов в 0.3-0.5 хотя бы, даже думать не стоит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tutti Pazzi per Materazzi
Действительно, без такого сильного напарника, как Ланс, Алонсо вряд ли раскроет потенциал машины на 100%
В Альпин такого не было
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий