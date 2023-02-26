Фернандо Алонсо о новом болиде «Астон Мартин»: «Много экспериментировали с настройками, и каждый раз находили позитивные моменты»

Пилот «Астон Мартин» подвел итоги предсезонных тестов в Бахрейне.

Алонсо отметил, что остался доволен работой болида, но при этом признал, что доводить машину придется уже по ходу сезона.

«Для нас это была очень важная неделя, и все прошло хорошо, наконец-то. Ранее мы провели с новой машиной съемочный день на «Сильверстоуне», но этого конечно было недостаточно, ведь там мы проехали где-то восемь кругов.

Теперь же нам было нужно как можно лучше подготовить машину, выжать из нее максимум скорости в преддверии первой гонки сезона на следующей неделе. При этом мы чувствуем, что машина способна на большее и что на тестах мы смогли выжать из нее далеко не все. На тестах же у нас для этого просто было недостаточно времени – ведь тесты идут всего три дня, – но шаг за шагом мы приближаемся к цели.

В целом машина хорошо работала на протяжении всех трех дней. Мы много экспериментировали с настройками, пробовали идти разными путями, и при этом каждый раз находили позитивные моменты. Так что мы ясно видим то, что во многих аспектах нам нужно менять философию в работе с машиной по сравнению с прошлым годом. И в определенном смысле это даже вызывает некоторое беспокойство, ведь нам точно понадобится пара гонок, чтобы оптимизировать работу болида.

И конечно же, нам сильно не хватало на тестах . Ведь мы не знаем, как относиться к моим комментариям и ощущениям. Может быть, это просто мои ощущения как новичка в этой команде и за рулем этой машины? А может это особенности « », которую мог бы заметить Ланс: ощущения от педали тормоза, работа усилителя руля?

Я не могу сказать, что это – может, наследие предыдущей машины, а может что-то новое. Без Ланса мы на такие вопросы ответить на сможем. Так что я надеюсь, что он сможет вернуться как можно скорее», – рассказал Алонсо.

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