Зак Браун: «Знаем, что поставили перед собой несколько целей по развитию болида, которых пока не смогли достичь»

Теги Макларен Формула-1 Зак Браун Авто

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун признал, что новая машина команды не в полной мере готова к старту сезона-2023.

По словам Брауна, «Макларен» отстает от оптимального графика разработки болида, который изначально предусматривался при подготовке к новому чемпионату.

«Сложно говорить наверняка, пока не начнется сезон. Мы знаем, что поставили перед собой несколько целей по развитию болида, которых не смогли достичь. И мы посчитали, что лучше сразу откровенно это признать.

Как и у всех остальных команд, у нас готовится целый ряд обновлений болида. Так что мы с оптимизмом смотрим в будущее.

Думаю, что мы подойдем к первому Гран-при сезона, не достигнув изначальных проектных целей. Однако сейчас сложно сказать, что именно это будет означать для нас с точки зрения положения «Макларена» в расстановке сил», – рассказал Браун.

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4 комментария

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Ответ Paninaro
Браун - это Булье на минималках. С момента начала руководства Маком этой парочки команда ни разу стабильно не претендовала не то что на победы, а даже и на подиумы. Шейхам-акционерам пора начать что-то подозревать.
Браун просто хороший промежуточный руководитель , наладил структуру , оздоровил , но выше головы не может прыгнуть , кажется что там все уютно и комфортно работают , нет необходимого количества стресса , да и стратегии у них порой откровенно плохие , просто они никак не влияют на положение вещей , вот никто и не замечает их
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Артем_
Жаль Норриса угробил ему карьеру толстый Браун.
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Paninaro
Браун - это Булье на минималках. С момента начала руководства Маком этой парочки команда ни разу стабильно не претендовала не то что на победы, а даже и на подиумы.
Шейхам-акционерам пора начать что-то подозревать.
+1
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Dmitry Pasyutin
Макларену сложно поддерживать темп разработки машины зимой как у лидеров без современной аэротрубы, симулятора, CFD. Но они начинают развивать машину гораздо быстрее, получая данные с трассы. Надеюсь после введения новых мощностей в этом году ситуация улучшится
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