Зак Браун: «Знаем, что поставили перед собой несколько целей по развитию болида, которых пока не смогли достичь»

Исполнительный директор « » признал, что новая машина команды не в полной мере готова к старту сезона-2023.

По словам Брауна, «Макларен» отстает от оптимального графика разработки болида, который изначально предусматривался при подготовке к новому чемпионату.

«Сложно говорить наверняка, пока не начнется сезон. Мы знаем, что поставили перед собой несколько целей по развитию болида, которых не смогли достичь. И мы посчитали, что лучше сразу откровенно это признать.

Как и у всех остальных команд, у нас готовится целый ряд обновлений болида. Так что мы с оптимизмом смотрим в будущее.

Думаю, что мы подойдем к первому Гран-при сезона, не достигнув изначальных проектных целей. Однако сейчас сложно сказать, что именно это будет означать для нас с точки зрения положения «Макларена» в расстановке сил», – рассказал Браун.

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