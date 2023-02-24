Тото Вольфф: «Сложно судить о том, кто из команд быстрее. Мы тоже пока немного скрываемся»

Исполнительный директор « » поделился мнением о том, как для команды проходят предсезонные тесты в Бахрейне.

«Сегодня утром мы не попали в настройки баланса машины. Вы и сами могли это видеть по черным отметинам, которые машина оставляла при ускорениях. Сейчас очень жарко и нам просто не удалось подобрать подходящие настройки под такие условия. Что сказать, полагаю, в работе с новой машиной это тоже одна из вещей, которым нужно учиться.

Соперники из « » и « » очень быстры. Тут никаких сюрпризов. Сейчас все играются с количеством топлива в баках, не показывают предельные возможности своих двигателей. Так что сложно судить о том, кто быстрее. Мы тоже пока немного скрываемся», – рассказал Вольфф.

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