Тото Вольфф: «Сложно судить о том, кто из команд быстрее. Мы тоже пока немного скрываемся»

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Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о том, как для команды проходят предсезонные тесты в Бахрейне.

«Сегодня утром мы не попали в настройки баланса машины. Вы и сами могли это видеть по черным отметинам, которые машина оставляла при ускорениях. Сейчас очень жарко и нам просто не удалось подобрать подходящие настройки под такие условия. Что сказать, полагаю, в работе с новой машиной это тоже одна из вещей, которым нужно учиться.

Соперники из «Ред Булл» и «Феррари» очень быстры. Тут никаких сюрпризов. Сейчас все играются с количеством топлива в баках, не показывают предельные возможности своих двигателей. Так что сложно судить о том, кто быстрее. Мы тоже пока немного скрываемся», – рассказал Вольфф.

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2 комментария

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Dorogozhich G
будем надеться что они очень сильно скрывают реальную скорость и мы увидим сильный сезон с борьбой до последней гонки
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Imax161
Похоже в этот раз реально получился лютый космовоз, раз до сих пор скрывают скорость.
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