«Астон Мартин» Друговича остановился на первом круге, тесты «Ф-1» остановлены красными флагами

Теги Фернандо Алонсо тесты Формула-1 Формула-1 Астон Мартин Фелипе Другович Авто

У «Астон Мартин» возникли технические проблемы на старте предсезонных тестов «Формулы-1».

Резервный пилот команды Фелипе Другович остановился на трассе, не проехав ни одного полного круга. Сессию остановили красными флагами.

После обеда за руль AMR23 сядет Фернандо Алонсо.

За ходом заездов можно следить вместе с онлайном Sports.ru:

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Обновление: спустя час после поломки «Астон Мартин» исправил ситуацию, Фелипе вернулся на трассу. Команда сообщила, что проблема была связана с электроникой.

Фото: ESPN

10 комментариев

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Secret365
Совпадение? Не думаю. Фуфлонсо своим присутствием рушит команды и болиды. Ахаахх Один Стролл его раскатает, второй разорится.
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Timur_Yulaev
Стролл: так не доставайся же ты никому
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dw4xbhdgb8
Ответ Великий Алонсо
Что-то я не понял щас, какие тех проблемы нафиг?
Как дела?)
0
-1
-1
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dw4xbhdgb8
Великий Алонсо, аууу
0
-1
-1
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Gonshic
хотели как лучше, а получили Алонсо, хахаха
+1
-1
0
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TravenS
Эффект Алонсо — присутствие этого пилота дает команде +100 к поломкам)
+1
-2
-1
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Дмитрий Фурсов
Ответ Великий Алонсо
Что-то я не понял щас, какие тех проблемы нафиг?
The Race пишет что новая машина АМ потенциальная имба этого сезона, поэтому возможно есть поводы для оптимизма
+2
0
+2
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Великий Алонсо
Что-то я не понял щас, какие тех проблемы нафиг?
+5
-2
+3
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Михаил Пивненко
Фото Алонсо на раскладном стуле.jpg
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sdds sdsd
Нарочно не придумаешь конечно
+2
0
+2
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