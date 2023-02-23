«Астон Мартин» Друговича остановился на первом круге, тесты «Ф-1» остановлены красными флагами
У «Астон Мартин» возникли технические проблемы на старте предсезонных тестов «Формулы-1».
Резервный пилот команды Фелипе Другович остановился на трассе, не проехав ни одного полного круга. Сессию остановили красными флагами.
После обеда за руль AMR23 сядет Фернандо Алонсо.
За ходом заездов можно следить вместе с онлайном Sports.ru:
В «Формуле-1» стартовали тесты: Ферстаппен проведет за «Ред Булл» весь день, Хэмилтон появится после обеда
Обновление: спустя час после поломки «Астон Мартин» исправил ситуацию, Фелипе вернулся на трассу. Команда сообщила, что проблема была связана с электроникой.
Фото: ESPN
10 комментариев