«Астон Мартин» Друговича остановился на первом круге, тесты «Ф-1» остановлены красными флагами

У « » возникли технические проблемы на старте предсезонных тестов «Формулы-1».

Резервный пилот команды остановился на трассе, не проехав ни одного полного круга. Сессию остановили красными флагами.

После обеда за руль AMR23 сядет .

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В «Формуле-1» стартовали тесты: Ферстаппен проведет за «Ред Булл» весь день, Хэмилтон появится после обеда

Обновление: спустя час после поломки «Астон Мартин» исправил ситуацию, Фелипе вернулся на трассу. Команда сообщила, что проблема была связана с электроникой.

Фото: ESPN