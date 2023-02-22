Эстебан Окон: «Если мы вновь будет четвертыми, но «Альпин» навяжет борьбу третьему месту – это будет уже совсем другое дело»

Пилот «Альпин» поделился мнением о перспективах команды в предстоящем сезоне.

По словам Окона, он не видит ничего плохого в том, что в данный момент «Альпин» ставит перед собой задачу занять четвертое место в чемпионате. Данный фактор в качестве негативного упоминал ушедший в «Астон Мартин» Фернандо Алонсо:

«Да, если говорить о цели как таковой, заявление о желании вновь финишировать четвертыми может показаться очень знакомым. Однако в данный момент разрыв между четвертым и третьим местом просто огромный. В Кубке конструкторов разрыв составил 300 очков или около того. Так что, если мы сможем оказаться четвертыми, но при этом окажемся намного ближе к третьему месту и, может быть, даже навяжем какую-то борьбу – это будет уже совсем другое дело.

Попытка сделать шаг от финишей в топ-5 к попаданию на подиум – это совсем другая история. Так что на самом деле мы ставим перед собой весьма высокие цели».

По словам Окона, команда сомневается в том, что построенная машина может преподнести сюрприз и оказаться способной регулярно выигрывать гонки:

«Реалистично оценивая ситуацию, нам вряд ли стоит ставить такие цели. Да, если наша машина окажется невероятно быстрой, когда вы выведем ее на трассу в Бахрейне – то да, после Гран-при об этом будет можно поговорить. Но в данный момент это кажется маловероятным. Посмотрим. В «Формуле-1» порой и правда бывают сюрпризы. Конечно, мы не ждем, что сможем повторить успех «Брауна» в 2009 году. Но посмотрим, что получится на самом деле».

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