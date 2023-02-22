Карлос Сайнс об адаптации в «Феррари»: «Машина требовала весьма специфического пилотажа, но я сумел приспособиться»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, что в новом сезоне надеется продолжить прогрессировать и лучше адаптироваться к болиду Скудерии.

«Я всегда был оптимистом и надеюсь, что в этом году стану быстрее. За последний год мне пришлось пройти через несколько трудных моментов. У нас была машина, требовавшая определенного, весьма специфического стиля пилотажа. И пережив эти непростые моменты я сумел приспособиться – хоть и с небольшим опозданием, но все-таки сумел это сделать.

Машина должна развиваться и мне кажется, что в прошлом году я очень близко подошел к тому, чтобы выжимать из нашего болида максимум, и начал пилотировать на очень высоком уровне. Так что да, я уверен, что сейчас смогу продолжить с того же момента, на котором остановился, и сделать шаг в правильном направлении.

Я также надеюсь, что и машина будет немного лучше адаптирована под мой стиль пилотажа, и я смогу сильнее начать этот сезон», – рассказал Сайнс.

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1 комментарий

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Incendier Deafening
А можно как-то в чс закинуть этого персонажа и не видеть новости с его тегами? Этот балоболыч уже достал. Когда он признаётся себе что он бездарь и его максимум это подносчик снарядов для первого пилота. Чел за прошлый год ни разу не боролся с Максом на трассе. Его максимум жрать пыль в Канаде или в Австрии так сильно торопился за Максом что тачку спалил.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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