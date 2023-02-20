На Гран-при Австралии хотят сделать четыре зоны DRS

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На Гран-при Австралии 2023 года будет четыре зоны DRS.

В «Формуле-1» пытались использовать конфигурацию с четырьмя зонами DRS еще в прошлом году – для этого в конфигурацию трассы даже были внесены небольшие изменения.

Тем не менее, по итогам результатов пятничных свободных заездов от четвертой зоны DRS было решено отказаться по соображениям безопасности.

Однако к планам использовать четыре зоны DRS было решено вернуться в 2023 году. По словам босса Гран-при Австралии Эндрю Уэстакотта, организаторы согласовали с ФИА предварительные планы.

Гран-при Австралии запланирован на 2 апреля – этап будет третьим по счету в сезоне-2023.

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