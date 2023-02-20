Пьер Гасли: «Уверен в «Альпин», в правильном настрое команды»

Пилот «Альпин» поделился мнением о перспективах команды в предстоящем сезоне.

«Команда заявила, что хочет закрепить результат и более уверенно занять четвертое место в общем зачете, улучшить надежность болида, скорость, сократить отставание от команд из топ-3.

Мы понимаем, что «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседес» явно не спали зимой и подготовят очень быстрые болиды.

Мы знаем, что именно сделали, какую работу выполнили, и что мы способны сократить отставание, уверен в наших людях, в правильном настрое команды. Но да, лучше дождаться тестов в Бахрейне», – рассказал Гасли.

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