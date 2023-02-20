Резервные пилоты «Астон Мартин» будут доступны для «Макларена» в случае необходимости в первых 15 Гран-при сезона
«Макларен» и «Астон Мартин» достигли договоренности о совместном пуле резервных гонщиков в сезоне-2023.
В результате соглашения Фелипе Другович и Стоффель Вандорн будут доступны для «Макларена», если команде понадобится замена для основных пилотов. Опция будет доступна на первые 15 Гран-при сезона.
Запасным пилотом для «Макларена» и «Астон Мартин» также является резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер.
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