Резервные пилоты «Астон Мартин» будут доступны для «Макларена» в случае необходимости в первых 15 Гран-при сезона

Теги Макларен Формула-1 Мерседес Астон Мартин Стоффель Вандорн Мик Шумахер Фелипе Другович Авто

«Макларен» и «Астон Мартин» достигли договоренности о совместном пуле резервных гонщиков в сезоне-2023.

В результате соглашения Фелипе Другович и Стоффель Вандорн будут доступны для «Макларена», если команде понадобится замена для основных пилотов. Опция будет доступна на первые 15 Гран-при сезона.

Запасным пилотом для «Макларена» и «Астон Мартин» также является резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер.

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