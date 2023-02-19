Трехкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо проведет сезон-2023 в «Суперкубке Порше»

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Трехкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо в сезоне-2023 продолжит карьеру в гонках спорткаров.

Лоренсо, который завершил карьеру в MotoGP в конце 2019 года, будет выступать в «Суперкубке Порше».

Сезон «Суперкубка Порше» стартует 19-21 мая в Имоле, а завершится в Монце 1-3 сентября. В общей сложности сезон будет состоять из восьми этапов.

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