Фернандо Алонсо: «Я сейчас в отличной физической форме – это первая за долгое время зима, когда я мог нормально тренироваться»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высоко оценил физическую форму, в которой подходит к старту сезона-2023.

«Я сейчас в отличной физической форме – как никогда раньше. Хотя мне кажется, что в этом нет ничего особенного, это просто зависит от твоих тренировок.

Просто, потому что две последние зимы до этого получались для меня трудными. В 2021 году у меня был инцидент с аварией на велосипеде, после которой я три недели не мог двигаться. А прошлой зимой пришлось делать перерыв на операцию по удалению пластин из челюсти. Так что это была первая за долгое время зима, когда я мог тренироваться и нормально подготовиться к сезону. И я доволен тем, как прошла подготовка», – рассказал Алонсо.

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8 комментариев

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Wellerman
Ответ Merzus21
тогда усилителя руля не было вроде
В Индикаре, Ф2 и Ф3 сейчас тоже его нет, и в целом трудно сказать, что кто-то сильно проседает по физической части. Да, неприятно, больно с непривычки, мозоли набиваешь, но потом привыкаешь.
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Рнпрл Аари
Можно по разному относиться к Алонсо. Но нельзя не отметить его профессионализм и страсть к гонкам. Гонки это вся его жизнь
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ALMANAC
Так неделю назад он говорил, что будет долго набирать форму, привыкать, тяжело будет в первых трех гонках физически
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Merzus21
Ответ Wellerman
Не думаю, что сейчас есть гонщики Ф1 в плохой физической форме, это не времена, когда Мэнселла и Сенну из кокпитов вытаскивали. Если Астон опять облажается, то никому не интересно будет, насколько Алонсо готов физически.
тогда усилителя руля не было вроде
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0
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Великий Алонсо
Ответ Naidz NAU
Реальный бред, шёл бы уже на даче помидоры выращивать
Зачем ты свою работу на других перекладываешь
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Великий Алонсо
Красавчик. На пике формы в 41 год, внешне очень сильно помолодел, он вообще с нашей планеты? Фернандо реально особенный, это его и отличает от Васьков в комментариях, которые в свои 40 имеют лишь залысину на башке и пузо как у тюленя.
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Naidz NAU
Реальный бред, шёл бы уже на даче помидоры выращивать
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Wellerman
Не думаю, что сейчас есть гонщики Ф1 в плохой физической форме, это не времена, когда Мэнселла и Сенну из кокпитов вытаскивали. Если Астон опять облажается, то никому не интересно будет, насколько Алонсо готов физически.
+3
-1
+2
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