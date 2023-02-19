Фернандо Алонсо: «Я сейчас в отличной физической форме – это первая за долгое время зима, когда я мог нормально тренироваться»

Пилот « » высоко оценил физическую форму, в которой подходит к старту сезона-2023.

«Я сейчас в отличной физической форме – как никогда раньше. Хотя мне кажется, что в этом нет ничего особенного, это просто зависит от твоих тренировок.

Просто, потому что две последние зимы до этого получались для меня трудными. В 2021 году у меня был инцидент с аварией на велосипеде, после которой я три недели не мог двигаться. А прошлой зимой пришлось делать перерыв на операцию по удалению пластин из челюсти. Так что это была первая за долгое время зима, когда я мог тренироваться и нормально подготовиться к сезону. И я доволен тем, как прошла подготовка», – рассказал Алонсо.

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