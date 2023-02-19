Ландо Норрис: «На данном этапе сезона бессмысленно давать какие-то прогнозы»

Пилот « » поделился мнением о перспективах команды в предстоящем сезоне.

Прошлый чемпионат «Макларен» завершил на пятом месте в Кубке конструкторов, помимо команд из топ-3 пропустив вперед «Альпин».

«На данном этапе сезона бессмысленно давать какие-то прогнозы или делать предположения. Не думаю, что прогноз может что-тот изменить или чем-то нам помочь.

В целом нам просто нужно сосредоточиться на себе, своей работе. Не вижу необходимости сейчас тратить время на то, чтобы давать прогнозы. Мы просто с уважением относимся к людям, которые хорошо делают свою работу.

Если говорить о прямых конкурентах «Макларена», то «Астон Мартин», как вы знаете, в нескольких гонках прошлого сезона были быстрее нас, у них очень хорошая машина. Как и у «Альфа Таури». Уверен, что плотность команд в пелотоне сейчас будет еще выше, чем в прошлом году.

Лидерами, вероятно, останутся три ведущие команды. Может быть, кому-то удастся к ним присоединиться. Остальные же, вероятно, будут сражаться за одну позицию», – рассказал Норрис.

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