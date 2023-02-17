Отмар Сафнауэр: «Чтобы сократить отставание от топ-3, «Альпин» нужно развивать машину быстрее остальных»

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр поделился мнением о перспективах команды в предстоящем сезоне.

«Отставание от топ-3 было очень большим. И мы должны его сократить. Чтобы сделать это, мы должны развивать свою машину быстрее всех остальных команд «Формулы-1». Что будет очень непросто сделать.

Опять же, если мы хотим догнать топ-3, нам нужно развиваться быстрее. Что мы и хотим сделать. Это то, чего мы, надеюсь, сможем добиться с нашим новым болидом A523», – рассказал Сафнауэр.

«Альпин» представила болид на сезон-2023