Эстебан Окон: «Цель на сезон – сохранить 4-е место и подобраться к топ-3»

Пилот «Альпин» поделился впечатлениями об обкатке нового болида, а также рассказал о целях на сезон-2023.

«Мы все очень гордимся проделанной работой, а в качестве бонуса уже смогли вывезти новую машину на трассу. После всех этих часов тяжелой работы от наших ребят, вновь оказаться за рулем болида было потрясающе. Тысячи людей работали над тем, чтобы эта машина была создана, это поразительно. И было особенным моментом впервые выехать на ней из боксов на нажать на газ. Я сделал это с улыбкой на лице.

В прошлом году команда провела стабильный сезон. Мы смотрелись сильнее, чем в год до этого. Мы добивались сильных результатов, стабильно попадая в топ-10. Понятное дело, что мы хотим прибавить. Хотим добиться прогресса, стать быстрее. И догнать топ-3. Цель на сезон – сохранить 4-е место и подобраться к топ-3», – рассказал Окон.

«Альпин» представила болид на сезон-2023