Эстебан Окон: «Цель на сезон – сохранить 4-е место и подобраться к топ-3»

Теги Формула-1 Эстебан Окон Альпин Авто

Пилот «Альпин» Эстебан Окон поделился впечатлениями об обкатке нового болида, а также рассказал о целях на сезон-2023.

«Мы все очень гордимся проделанной работой, а в качестве бонуса уже смогли вывезти новую машину на трассу. После всех этих часов тяжелой работы от наших ребят, вновь оказаться за рулем болида было потрясающе. Тысячи людей работали над тем, чтобы эта машина была создана, это поразительно. И было особенным моментом впервые выехать на ней из боксов на нажать на газ. Я сделал это с улыбкой на лице.

В прошлом году команда провела стабильный сезон. Мы смотрелись сильнее, чем в год до этого. Мы добивались сильных результатов, стабильно попадая в топ-10. Понятное дело, что мы хотим прибавить. Хотим добиться прогресса, стать быстрее. И догнать топ-3. Цель на сезон – сохранить 4-е место и подобраться к топ-3», – рассказал Окон.

«Альпин» представила болид на сезон-2023

2 комментария

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ilia rus
Ответ Великий Алонсо
Французский середняк хочет сохранить 4-е место, Алонсо интересует только 1-е место. Принципиальная разница между двумя пилотами совершенно разного уровня.
Ты когда рот закроешь и перестанешь нести чушь? раз такой умный то сам чего на 1-ое место не претендуешь?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Французский середняк хочет сохранить 4-е место, Алонсо интересует только 1-е место. Принципиальная разница между двумя пилотами совершенно разного уровня.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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