Фредерик Вассер о надежности моторов: «Феррари» настроена оптимистично после испытаний на стендах»

рассчитывает, что «Феррари» решила проблемы с надежностью двигателей.

Поломки силовых установок испортили ряд гонок и в 2022 году.

«Я считаю, что надежность – приоритет для всех. Если на этой стадии сезона у тебя проблемы с надежностью, ты не можешь проехать три [тестовых] дня и начинаешь год в невыгодном положении.

Мы выполнили намеченный план по километражу на испытательных стендах и настроены оптимистично. Но лишь в Бахрейне станет понятно, где мы находимся в плане надежности и эффективности. Я бы сказал, пока все идет нормально», – сообщил руководитель Скудерии.

Главный моторист «Феррари» Энрико Гуалтьери поделился подробностями:

«Надежность стала нашей ахиллесовой пятой в прошлом сезоне. Так что зимой мы работали над решением основных проблем и стремились достичь желаемого уровня надежности.

В основном внимание было сосредоточено на областях, которые вызывали больше всего трудностей в прошлом году: мы работали над двигателем внутреннего сгорания и электрическими моторами. В то время мы пытались использовать опыт, накопленный в 2022-м. Мы занимались дизайном компонентов силовой установки, а также пересмотрели процедуры сборки.

На испытательных стендах мы получили позитивную обратную связь после внедрения изменений. Но, как обычно, трасса покажет, хорошо ли мы поработали».

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