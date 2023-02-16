ФИА не будет ротировать гоночных директоров «Ф-1» в 2023 году

Теги Гран-при Японии ФИА Формула-1 регламент Нильс Виттих Эдуарду Фрейташ Авто

Нильс Виттих будет гоночным директором «Формулы-1» по ходу сезона-2023.

В прошлом году Виттих и Эдуарду Фрейташ попеременно занимали данную должность. После выезда трактора на трассу Гран-при Японии, когда гоночным директором был Фрейташ, четыре оставшиеся гонки провел Виттих.

ФИА отказалась от ротации и в 2023 году. Немецкий специалист будет выполнять роль гоночного директора на всех Гран-при сезона.

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