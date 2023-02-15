Льюис Хэмилтон о новом болиде: ««Мерседес» никогда не был командой, которая копирует решения других»

Пилот « » поделился мнением о новом болиде немецкой команды.

В «Мерседесе» решили продолжать развивать ранее выбранную концепцию с боковыми понтонами минимального размера, а не идти путем копирования удачных решений конкурентов.

«Мне кажется, что «Мерседес» никогда не был командой, которая копирует решения других. Мы всегда были себе на уме, всегда были очень творческой и инновационной командой, нам нравится идти своим путем. И в прошлом это работало.

Сейчас, как вы уже видели, большинство команд перестраиваются на концепцию «Ред Булл» – вероятно, за исключением «Феррари». В прошлом году мы считали, что построенная машина окажется быстрой – но это оказалось не так, учитывая все проблемы, с которыми мы столкнулись.

Теперь мы входим в новый сезон с машиной, которая внешне похожа на прошлогоднюю, поскольку ряд элементов в принципе очень трудно изменить. Но в данном случае нужно сохранять уверенность в наших инженерах, и у меня эта уверенность есть.

Так что мы будем придерживаться своей концепции, будем идти вперед – и я надеюсь, что в итоге машина будет обладать теми характеристиками, которые мы хотим получить. А если нет – мы найдем другой путь. Работа инженеров и дизайнеров – находить решения. Так что мы готовы к тому, если что-то пойдет не так.

У меня нет хрустального шара, я не умею предсказывать будущее и не знаю, что ждет нас впереди. И все что остается – это готовиться и продолжать работать», – рассказал Хэмилтон.

Новый «Мерседес» – фантастически черный. Но теперь не из-за активизма Хэмилтона