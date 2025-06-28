Ландо Норрис: «Ферстаппена явно не стоит сбрасывать со счетов только из-за низкой стартовой позиции в гонке»

Норрис ждет конкуренции с Ферстаппеном в Австрии.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис уверен, что Макс Ферстаппен будет входить в число претендентов на победу на Гран-при Австрии , несмотря на то что в гонке он будет стартовать лишь с 7-й позиции.

«Макс является одним из претендентов на победу в каждой гонке. И его явно не стоит сбрасывать со счетов в завтрашней гонке только потому, что сегодня он оказался на чуть более низкой стартовой позиции, чем обычно. Я точно не собираюсь сбрасывать его со счетов ни завтра, ни в оставшихся Гран-при сезона.

«Ред Булл » привезли сюда новинки. Может быть, эти новинки сработали не так хорошо, как им хотелось бы, а может и нет. Я не знаю. Но я думаю, что мы ждали, что они будут быстрее в этот уик-энд. При этом «Ред Булл» выглядели очень неплохо на протяжении большей части уик-энда. И я не знаю, что случилось с Максом в третьем сегменте квалификации.

Так что нет. Да, мы с Оскаром, будучи напарниками, вероятно, сейчас считаем друг друга главными конкурентами в борьбе за титул. Но я не думаю, что мы хоть когда-то не будем считать конкурентом Макса – ну, пока он [математически] не выпадет из борьбы за титул. И впереди еще очень много гонок. Мне кажется, людям стоит чуть-чуть расслабиться. Ну а там посмотрим, что будет завтра», – рассказал Норрис.

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