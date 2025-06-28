Андреа Кими Антонелли: «Если бы успел на финальный круг, смог бы попасть в топ-6»

Антонелли объяснил неудачу в квалификации в Штирии.

Пилот «Мерседеса » прокомментировал девятое место в квалификации к Гран-при Австрии. Антонелли не успел проехать вторую решающую попытку, так как команда поздно выпустила его на трассу.

«Жаль, что мы попали под клетчатый флаг. Я продолжал атаковать, потому что думал, что смогу проехать еще круг. Я ехал все лучше, поэтому жаль, что мне не удалось завершить финальный круг.

Однако сегодня был непростой день. Фактически было очень трудно собрать круг. По сравнению со вчерашним днем ветер часто менялся – а это влияло на поведение болида. Тем не менее я думаю, сегодня мы могли попасть в первую шестерку. Особенно если бы я проехал финальный круг, который определенно получился бы быстрее.

Думаю, я плохо выехал из боксов. Я поздно перешел на первую передачу и потерял место на пит-лейн. Я оказался в конце, «Заубер» вынудил меня встать в очередь, вышло не совсем честно. В тот момент я оказался в неприятном положении, потому что пришлось создавать для себя пространство.

Не знаю, насколько я опоздал с флагом, но думаю, что мне не хватило совсем немного [чтобы успеть на быстрый круг]», – сказал Антонелли .

Гран-при Австрии-2025. Квалификация. Норрис выиграл поул, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й

