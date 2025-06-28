Джордж Расселл: «Реалистично оценивая ситуацию, нашими основными конкурентами в гонке будут пилоты «Феррари»

Расселл назвал «Феррари» основным конкурентом «Мерседеса» в Австрии.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Австрии , а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке.

«Ну, праздновать пятое место я точно не буду, но и сна не лишусь. Такова природа «Формулы-1». Мы знаем сильные стороны своего болида – и мы очень хорошо провели уик-энд в Канаде. Но перед приездом в Австрию мы знали, что тут будем не так конкурентоспособны, учитывая температуры и большое количество скоростных поворотов.

Реалистично оценивая ситуацию, нашими основными конкурентами в гонке будут пилоты «Феррари ». Макс Ферстаппен в целом всегда очень силен в таких условиях, как было в Барселоне и Имоле. Так что от него, вероятно, стоит ждать прорыва.

Нам же, можно сказать, нужно постараться минимизировать возможные потери. Любой финиш выше пятого места уже будет очень сильным, хотя понятно, если у нас появится шанс добиться чего-то большего – мы постараемся им воспользоваться», – рассказал Расселл.

Космический поул Норриса: привез всем полсекунды! Повезло или правда вернулся?