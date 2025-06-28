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Ландо Норрис: «Ощущений, которые я испытал сегодня, мне очень давно не хватало»

Норрис считает, что вернул прежнюю форму.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Австрии, отметив, что в этот уик-энд ему удалось вернуть чувство легкости и уверенности при управлении болидом, которого ему не хватало в последних гонках.

«Ощущений, которые я испытал сегодня, мне очень давно не хватало. Я говорю об ощущения от управления болидом, от самой машины, о понимании уровня сцепления болида с трассой и того, как лучше это использовать.

И это отразилось и на моем выступлении, и на времени прохождения круга. Что является очень неплохим сочетанием. То есть у тебя появляется чувство того, что ты можешь быть еще быстрее. И ты выезжаешь на трассу и действительно улучшаешь свое время. Это лучшее ощущение, которого только может желать гонщик.

Команда очень упорно трудилась. Я много работал на симуляторе, вместе с командой и моими инженерами, стараясь во всем разобраться. И мы считаем, что движемся в правильном направлении.

Так что то, что приехав на Гран-при Австрии мы поняли, что действительно движемся в правильном направлении, действительно придает нам уверенности – и мне самому, и команде. Так что я очень им благодарен», – рассказал Норрис.

Космический поул Норриса: привез всем полсекунды! Повезло или правда вернулся?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
Гран-при Австрии
logoМакларен
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