Стефано Доменикали: «Ф-1» может разорвать контракты со странами из-за ситуации с правами человека»

Теги Стефано Доменикали Формула-1 Гран-при Саудовской Аравии Гран-при Катара Авто

«Формула-1» имеет право уйти из страны из-за несоблюдения прав человека.

Об этом заявил Стефано Доменикали, рассказывая о позиции серии по поводу проведения Гран-при в определенных местах. В последние годы «Ф-1» подписала соглашения с Саудовской Аравией и Катаром.

«Нас весьма заботит этот вопрос. Кроме этого, в контрактах есть очень четкие статьи: если что-то пойдет не в том направлении, мы можем немедленно прекратить отношения. За этим следят независимые аудиторы.

Имеется ли в виду отмена Гран-при в случае недовольства ситуацией с правами человека? Ответ очень простой – да», – сообщил руководитель «Ф-1».

В то же время Доменикали считает, что чемпионат способен позитивно сказаться на таких странах:

«Повторюсь, я убежден, что мы гораздо влиятельнее, если приезжаем туда, где проявляют реальную волю к переменам. Внимание вокруг «Формулы-1» может поспособствовать ускорению изменений».

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5 комментариев

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dw4xbhdgb8
Ага-ага..
Себ в году 18-19 уже сказал: “Cash is a king”
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Volodya_A
"если что-то пойдет не в том направлении, мы можем немедленно прекратить отношения".
Хорошо, что сейчас все идёт "так"...
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Марс Досоев
Как их колбасит политика. Доминик, как и чешский известный тёзка.
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Mr.Alien
Может, но не будет. Даже если придется под ракетами ездить
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Александр Елисеенко
С США бы начали, клоуны
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