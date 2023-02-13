Стефано Доменикали: «Ф-1» может разорвать контракты со странами из-за ситуации с правами человека»

« » имеет право уйти из страны из-за несоблюдения прав человека.

Об этом заявил , рассказывая о позиции серии по поводу проведения Гран-при в определенных местах. В последние годы «Ф-1» подписала соглашения с Саудовской Аравией и Катаром.

«Нас весьма заботит этот вопрос. Кроме этого, в контрактах есть очень четкие статьи: если что-то пойдет не в том направлении, мы можем немедленно прекратить отношения. За этим следят независимые аудиторы.

Имеется ли в виду отмена Гран-при в случае недовольства ситуацией с правами человека? Ответ очень простой – да», – сообщил руководитель «Ф-1».

В то же время Доменикали считает, что чемпионат способен позитивно сказаться на таких странах:

«Повторюсь, я убежден, что мы гораздо влиятельнее, если приезжаем туда, где проявляют реальную волю к переменам. Внимание вокруг «Формулы-1» может поспособствовать ускорению изменений».

Цены на Гран-при «Ф-1» в 2023-м: Баку платит больше всех ($57 млн!), Европа – самая дешевая, в сумме – $711 млн

Россия не одна заливала госденьги в «Ф-1». Еще 18 стран делают так же – правда, измеряют экономическую отдачу (а мы нет)