Стефано Доменикали: «Ф-1» может разорвать контракты со странами из-за ситуации с правами человека»
«Формула-1» имеет право уйти из страны из-за несоблюдения прав человека.
Об этом заявил Стефано Доменикали, рассказывая о позиции серии по поводу проведения Гран-при в определенных местах. В последние годы «Ф-1» подписала соглашения с Саудовской Аравией и Катаром.
«Нас весьма заботит этот вопрос. Кроме этого, в контрактах есть очень четкие статьи: если что-то пойдет не в том направлении, мы можем немедленно прекратить отношения. За этим следят независимые аудиторы.
Имеется ли в виду отмена Гран-при в случае недовольства ситуацией с правами человека? Ответ очень простой – да», – сообщил руководитель «Ф-1».
В то же время Доменикали считает, что чемпионат способен позитивно сказаться на таких странах:
«Повторюсь, я убежден, что мы гораздо влиятельнее, если приезжаем туда, где проявляют реальную волю к переменам. Внимание вокруг «Формулы-1» может поспособствовать ускорению изменений».
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