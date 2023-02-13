Гюнтер Штайнер о частом использовании слова «#####»: «У меня нестабильность в мозге, думаю»
Гюнтер Штайнер высказался об эксцентричном стиле управления «Хаасом».
Руководитель команды стал звездой сериала Drive to Survive – не в последнюю очередь из-за постоянного использования обсценной лексики.
«Я такой, какой есть, и не хочу меняться. С чего бы? Чем бы я ни занимался, хочу быть настоящим для себя. Мне не нужно меняться. Я хорош. Конечно, я могу делать выводы и стараться в будущем действовать лучше, но не хочу менять свою личность.
Порой лучше, когда тебя считают идиотом. Недооценка со стороны окружающих помогает добиться большего.
Не знаю, почему я так часто говорю «#####», это происходит на автомате. Думаю, у меня что-то в мозге, какая-то нестабильность, и это слово часто произносится», – сообщил Штайнер в интервью GP Racing.
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