Гюнтер Штайнер о частом использовании слова «#####»: «У меня нестабильность в мозге, думаю»

высказался об эксцентричном стиле управления « ».

Руководитель команды стал звездой сериала Drive to Survive – не в последнюю очередь из-за постоянного использования обсценной лексики.

«Я такой, какой есть, и не хочу меняться. С чего бы? Чем бы я ни занимался, хочу быть настоящим для себя. Мне не нужно меняться. Я хорош. Конечно, я могу делать выводы и стараться в будущем действовать лучше, но не хочу менять свою личность.

Порой лучше, когда тебя считают идиотом. Недооценка со стороны окружающих помогает добиться большего.

Не знаю, почему я так часто говорю «#####», это происходит на автомате. Думаю, у меня что-то в мозге, какая-то нестабильность, и это слово часто произносится», – сообщил Штайнер в интервью GP Racing.

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