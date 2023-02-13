Гюнтер Штайнер о частом использовании слова «#####»: «У меня нестабильность в мозге, думаю»

Теги Формула-1 Хаас Гюнтер Штайнер фильмы контент Авто

Гюнтер Штайнер высказался об эксцентричном стиле управления «Хаасом».

Руководитель команды стал звездой сериала Drive to Survive – не в последнюю очередь из-за постоянного использования обсценной лексики.

«Я такой, какой есть, и не хочу меняться. С чего бы? Чем бы я ни занимался, хочу быть настоящим для себя. Мне не нужно меняться. Я хорош. Конечно, я могу делать выводы и стараться в будущем действовать лучше, но не хочу менять свою личность.

Порой лучше, когда тебя считают идиотом. Недооценка со стороны окружающих помогает добиться большего.

Не знаю, почему я так часто говорю «#####», это происходит на автомате. Думаю, у меня что-то в мозге, какая-то нестабильность, и это слово часто произносится», – сообщил Штайнер в интервью GP Racing.

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6 комментариев

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Дмитрий Елисеев
"Nigga"?
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antineutrino
Ответ Игорь Шмидт
Что тут не ясного, факинг фак
например то, что эти не подходят по количеству букв. хотя вы правы, в оригинальной новости пишут f*ck, а не 5 диезов
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Совесть Черданцева
Да ладно тебе Гюнтер. Мне нравится)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Шмидт
Ответ antineutrino
откройте пожалуйста первую букву
Что тут не ясного, факинг фак
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Reyz
Ответ antineutrino
откройте пожалуйста первую букву
Б
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
antineutrino
откройте пожалуйста первую букву
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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