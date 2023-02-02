Тимо Глок: «Штайнеру придется укрощать Магнуссена и Хюлькенберга»
Тимо Глок предвидит внутрикомандные трудности в «Хаасе».
Место Мика Шумахера занял Нико Хюлькенберг, который будет выступать в паре с другим ветераном – Кевином Магнуссеном. Глок полагает, что руководителю коллектива Гюнтеру Штайнеру стоит держать в уме возможные трения.
«Дело в том, что у каждого из них однолетний контракт, так что оба будут сражаться за кокпит. Считаю, Гюнтеру Штайнеру придется их укрощать», – заявил эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1».
Также вопросы могут возникнуть из-за прошлых разногласий между гонщиками, которые повздорили после Гран-при Венгрии-2017. Впрочем, новые напарники заявляли, что история осталась в прошлом.
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