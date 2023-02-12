Франц Тост: «Худшее, что может сделать де Врис – это начать сравнивать себя с Ферстаппеном»

Руководитель « » рассказал, что Нику де нужно в первую очередь сосредоточиться на своих выступлениях и не обращать внимания на сравнения с другими пилотами.

В соцсетях де Врис, в силу своей национальности, стал объектом для сравнения с .

«Нику не стоит об этом беспокоиться. Все, что пишет пресса и болельщики в соцсетях – это одно, но если тебя начнет это беспокоить, ты не сможешь сосредоточиться на действительно важных для тебя вещах.

Нику нужно сесть за руль болида и показать свой максимум. И результаты придут. Если же он начнет смотреть на Макса, сравнивать себя с ним, то все осложнится. Макс уже очень опытный и при этом очень, очень талантливый гонщик. Он невероятно быстр от природы.

Худшее, что может сделать Ник – это начать сравнивать себя с Ферстаппеном. У Макса особое окружение, он работает в фантастической команде, с одними из лучших в «Ф-1» инженерами, в их распоряжении есть все необходимые ресурсы. Нику же нужно сосредоточиться на том, чтобы стараться как можно лучше выступать с учетом возможностей нашей машины. И я надеюсь, что мы предоставим ему хорошую машину, ведь он в полной мере заслуживает этот шанс.

Мы надеемся, что Ник сможет регулярно попадать в третий сегмент квалификации, что он будет зарабатывать как можно больше очков. В этом случае он достигнет целей, а дальше посмотрим», – рассказал Тост.

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