«Альфа Таури» показала тизер нового болида

Команда «Альфа Таури» намекнула на стиль машины AT04.

Болид представят 11 февраля (по московскому времени – ночью на 12 февраля).

«Альфа Таури» выложила тизер – изображение диска. В отличие от предыдущих сезонов, команда использовала красный цвет, что, вероятно, связано с приходом Orlen – бывшего титульного спонсора «Альфа Ромео».

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Культовую ливрею «Ред Булл» в «Ф-1» продлили еще на сезон. Найдете отличия от прошлогодней?

Изображение: соцсети команды «Альфа Таури»