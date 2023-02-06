Новое шасси «Феррари» на 2-3 кг легче прошлогоднего (Джулиано Дукесса)

«Феррари» успешно снизила массу болида «Формулы-1».

Как сообщает Джулиано Дукесса, шасси Скудерии 2023 года на два-три килограмма легче прошлогоднего. При этом журналист отмечает, что требования к прохождению крэш-тестов нынешнем сезоне ужесточились.

Ранее ожидалось, что «Феррари» будет использовать более пяти килограммов балласта.

Минимальную массу машин планировали снизить с 798 до 796 кг, однако в итоге величина останется неизменной.

«Феррари» намерена использовать более 5 кг балласта. Данные говорят о значительном улучшении болида в сравнении с 2022-м (It.motorsport)

«Формула-1» отказалась от снижения массы болидов в 2023 году (AMuS)