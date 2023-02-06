Новое шасси «Феррари» на 2-3 кг легче прошлогоднего (Джулиано Дукесса)
«Феррари» успешно снизила массу болида «Формулы-1».
Как сообщает Джулиано Дукесса, шасси Скудерии 2023 года на два-три килограмма легче прошлогоднего. При этом журналист отмечает, что требования к прохождению крэш-тестов нынешнем сезоне ужесточились.
Ранее ожидалось, что «Феррари» будет использовать более пяти килограммов балласта.
Минимальную массу машин планировали снизить с 798 до 796 кг, однако в итоге величина останется неизменной.
«Феррари» намерена использовать более 5 кг балласта. Данные говорят о значительном улучшении болида в сравнении с 2022-м (It.motorsport)
«Формула-1» отказалась от снижения массы болидов в 2023 году (AMuS)
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