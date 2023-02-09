Руководитель «Астон Мартин»: «Надеюсь, Феттель жалеет об уходе из «Ф-1»

Теги Гран-при Японии Гран-при Сингапура Себастьян Феттель Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Майк Крак Авто

Майк Крак рассчитывает, что Себастьян Феттель задумается о возвращении в «Формулу-1».

Четырехкратный чемпион мира покинул серию по окончании сезона-2022. Руководитель «Астон Мартин» поделился мыслями о том, какими получились заключительные гонки Феттеля.

«Мне кажется, он почувствовал вкус крови. Когда в Сингапуре и Сузуке дела пошли в гору, было видно, как он рад. Радиопереговоры показывали, что он в форме, в борьбе, попал в ритм.

Можно сказать, в последних гонках машина предоставляла ему больше обратной связи, позволяла выступать лучше, мотивировала еще сильнее. Должен признаться: снимаю шляпу! Он пережил трудный период, зачастую выбывал после первого сегмента квалификаций, но никогда не опускал голову и продолжал поддерживать команду и Ланса [Стролла]. Образцовое поведение.

Я рад за Себастьяна, однако жаль, что он решил уйти. Надеюсь, он жалеет об этом», – заявил Крак.

Феттель внезапно дебютировал в «Ф-1» в 19 – из-за травмы другого гонщика. Почему выбрали Себа? И почему не оставили в «БМВ»?

Себастьян Феттель о возможности попробовать себя в ралли: «Может я и попробую. Но это огромный вызов»

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LetTong
Возможно захочет полностью повторить путь своего кумира и придет в 2026 с Ауди
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий