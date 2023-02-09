Руководитель «Астон Мартин»: «Надеюсь, Феттель жалеет об уходе из «Ф-1»

Майк Крак рассчитывает, что Себастьян Феттель задумается о возвращении в «Формулу-1».

Четырехкратный чемпион мира покинул серию по окончании сезона-2022. Руководитель « » поделился мыслями о том, какими получились заключительные гонки Феттеля.

«Мне кажется, он почувствовал вкус крови. Когда в и Сузуке дела пошли в гору, было видно, как он рад. Радиопереговоры показывали, что он в форме, в борьбе, попал в ритм.

Можно сказать, в последних гонках машина предоставляла ему больше обратной связи, позволяла выступать лучше, мотивировала еще сильнее. Должен признаться: снимаю шляпу! Он пережил трудный период, зачастую выбывал после первого сегмента квалификаций, но никогда не опускал голову и продолжал поддерживать команду и [Стролла]. Образцовое поведение.

Я рад за Себастьяна, однако жаль, что он решил уйти. Надеюсь, он жалеет об этом», – заявил Крак.

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