Стефано Доменикали о запрете ФИА делать политические заявления: «Формула-1» никогда не будет никому затыкать рот»

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Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали уверен, что участники чемпионата смогут делать политические заявления, если те не будут оскорблять чьи-либо чувства.

По словам Доменикали, запрет ФИА на несогласованные политические заявления, вероятно, будет действовать только в определенных странах с определенными культурными особенностями.

«Формула-1» никогда не будет никому затыкать рот. Все хотят иметь возможность высказаться и здорово иметь платформу для того, чтобы высказаться – разумеется, если делать это в правильном ключе. У нас есть для этого отличная возможность – благодаря положению «Формулы-1», тому, что наш спорт становится все более глобальным, мультикультурным, со множеством ценностей.

Мы говорим о 20 гонщиках, 10 командах и многих спонсорах. У них всех есть разные идеи, разные взгляды. Я не могу говорить о том, что кто-то из них прав, а кто-то нет. Но было бы правильным предоставить им платформу для того, чтобы они могли высказать свое мнение, если это необходимо. И мы, как спорт, не будем менять этот подход. Каждому нужно давать возможность высказаться – при условии, что это будет сделано не агрессивно, правильном тоном, не с целью оскорбить.

Что касается запрета, то я уверен, что ФИА обязательно прояснит свою позицию – с точки зрения соблюдения уважения к определенным местам,  где не нужно делать такие заявления. Уверен, что ФИА разделяет нашу позицию, однако ФИА также входит в Федерацию Олимпийских Игр, так что они обязаны следовать определенным протоколам», – рассказал Доменикали.

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4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Дудников
Ответ Lordk
Не агрессивно — не пытаться надевать костюм Винни в Китае. Если кто-то оскорбится, хотя цели оскорбить не было, то это его проблемы.
Да как-то расплывчато сформулировано. Наверное, будет как и прежде. Что нужно, так и будет продвигаться, а если какая-то арабская страна не приветствует баловство заморское, то там даже и Хэм промолчит.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рнпрл Аари
И тут ФИА пнули....
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lordk
Ответ Дмитрий Дудников
Не агрессивно – это как? Правильном тоном – это каким? Не с целью оскорбить – а если кто-то оскорбится?
Не агрессивно — не пытаться надевать костюм Винни в Китае.
Если кто-то оскорбится, хотя цели оскорбить не было, то это его проблемы.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Дудников
Не агрессивно – это как?
Правильном тоном – это каким?
Не с целью оскорбить – а если кто-то оскорбится?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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