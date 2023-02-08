Стефано Доменикали о запрете ФИА делать политические заявления: «Формула-1» никогда не будет никому затыкать рот»

Руководитель «Формулы-1» уверен, что участники чемпионата смогут делать политические заявления, если те не будут оскорблять чьи-либо чувства.

По словам Доменикали, запрет ФИА на несогласованные политические заявления, вероятно, будет действовать только в определенных странах с определенными культурными особенностями.

« » никогда не будет никому затыкать рот. Все хотят иметь возможность высказаться и здорово иметь платформу для того, чтобы высказаться – разумеется, если делать это в правильном ключе. У нас есть для этого отличная возможность – благодаря положению «Формулы-1», тому, что наш спорт становится все более глобальным, мультикультурным, со множеством ценностей.

Мы говорим о 20 гонщиках, 10 командах и многих спонсорах. У них всех есть разные идеи, разные взгляды. Я не могу говорить о том, что кто-то из них прав, а кто-то нет. Но было бы правильным предоставить им платформу для того, чтобы они могли высказать свое мнение, если это необходимо. И мы, как спорт, не будем менять этот подход. Каждому нужно давать возможность высказаться – при условии, что это будет сделано не агрессивно, правильном тоном, не с целью оскорбить.

Что касается запрета, то я уверен, что ФИА обязательно прояснит свою позицию – с точки зрения соблюдения уважения к определенным местам, где не нужно делать такие заявления. Уверен, что ФИА разделяет нашу позицию, однако также входит в Федерацию Олимпийских Игр, так что они обязаны следовать определенным протоколам», – рассказал Доменикали.

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