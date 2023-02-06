Алекс Албон о запрете делать политические заявления: «Мы все обеспокоены сложившейся ситуацией»

Теги ФИА Уильямс Формула-1 регламент Александр Албон Авто

Пилот «Уильямса» Алекс Албон высказался о решении ФИА запретить гонщикам «Формулы-1» делать политические заявления, если они не были предварительно согласованы с Федерацией.

Данная поправка к регламенту вызвала вопросы у многих гонщиков чемпионата.

«Политика и политические заявления – это очень деликатная тема. Мы все поддерживали инициативу We Race As One. Нам нужно получить ясность в данном вопросе – и я думаю, что это будет сделано.

Учитывая то, кем мы являемся, внимание журналистов, взаимодействие с болельщиками и зрителями…многие люди смотрят на нас как на тех, кто способен говорить о проблемах в мире, и мне кажется, что гонщики должны нести эту ответственность – должны рассказывать людям о таких вещах.

Мы все обеспокоены сложившейся ситуацией. Я знаю, что «Формула-1» и ФИА пытаются договориться, прийти к единому мнению и выработать возможность делать заявления. Но в данный момент ситуация сложилась довольно запутанная», – рассказал Албон.

Новый босс мировых гонок за год достал «Ф-1». Его мечтают свергнуть: обменом панчами в прессе и возмущенными письмами

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TravenS
Че тут запутанного-то? Сел за руль, крути баранку, наворачивай круги. Больше от тебя ничего не требуется
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий