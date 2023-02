Алекс Албон о запрете делать политические заявления: «Мы все обеспокоены сложившейся ситуацией»

Пилот « » высказался о решении запретить гонщикам «Формулы-1» делать политические заявления, если они не были предварительно согласованы с Федерацией.

Данная поправка к регламенту вызвала вопросы у многих гонщиков чемпионата.

«Политика и политические заявления – это очень деликатная тема. Мы все поддерживали инициативу We Race As One. Нам нужно получить ясность в данном вопросе – и я думаю, что это будет сделано.

Учитывая то, кем мы являемся, внимание журналистов, взаимодействие с болельщиками и зрителями…многие люди смотрят на нас как на тех, кто способен говорить о проблемах в мире, и мне кажется, что гонщики должны нести эту ответственность – должны рассказывать людям о таких вещах.

Мы все обеспокоены сложившейся ситуацией. Я знаю, что « » и ФИА пытаются договориться, прийти к единому мнению и выработать возможность делать заявления. Но в данный момент ситуация сложилась довольно запутанная», – рассказал Албон.

Новый босс мировых гонок за год достал «Ф-1». Его мечтают свергнуть: обменом панчами в прессе и возмущенными письмами