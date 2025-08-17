  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл о промежуточных итогах сезона: «Мне кажется, что лишь два подиума из четырех я действительно заслужил»
1

Джордж Расселл о промежуточных итогах сезона: «Мне кажется, что лишь два подиума из четырех я действительно заслужил»

Расселл оценил свои результаты в первой половине сезона.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги первой половины чемпионата, оценив свои выступления, а также высказавшись о том, как на результатах команды сказывались погодные условия.

«Очевидно, что нам было трудно в гонках, которые проходили в жарких условиях. В начале сезона была весна, сейчас лето – это тоже немаловажный фактор. И мне кажется, что в начале сезона просто очень многое складывалось в нашу пользу.

В первых шести Гран-при я четырежды попал на подиум. Хотя мне кажется, что лишь два подиума из четырех я действительно заслужил. Потому что в Мельбурне это произошло из-за вылета Оскара Пиастри, а в Майами нам повезло с моментом включения режима виртуальной машины безопасности.

В Китае я финишировал третьим вполне заслуженно, ну и этап в Бахрейне прошел очень хорошо. Та гонка была лучшей в сезоне [на данный момент], не считая Китая, наверное», – рассказал Расселл.

Как дела у всех гонщиков «Ф-1» перед летним перерывом? Суперкоротко!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМерседес
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
MotoGP. Гран-при Австрии. Маркес одержал 9-ю победу в сезоне, Альдегер – 2-й, Беццекки – 3-й
7сегодня, 12:54
Фернандо Алонсо дал совет Колапинто: «Ты должен показывать сто процентов своих возможностей даже зная, что не сможешь победить»
1сегодня, 11:35
Зак Браун о борьбе Норриса и Пиастри за титул: «Осознаем риски, если говорить о возможности повторения сезона-2007»
2сегодня, 10:30
Джордж Расселл о сезоне-2025: «Нужно учиться радоваться маленьким победам»
сегодня, 09:27
Жак Вильнев о регламенте 2026 года: «Вряд ли конкуренты дадут «Мерседесу» второй раз застигнуть их врасплох»
сегодня, 08:54
«Не думаю, что у нас когда-либо были сомнения». Лоран Мекьес – о решении Ферстаппена остаться в «Ред Булл»
2сегодня, 08:20
MotoGP. Виньялес пропустит гонки в Австрии и Венгрии из-за травмы
вчера, 16:35
Оскар Пиастри выделил победы в Бахрейне и Барселоне: «Выберу их с точки зрения уровня выступлений, который я показал»
2вчера, 15:48
Ральф Шумахер: «При Мекьесе в «Ред Булл» больше не будет борьбы за власть. Но команде понадобится 2-3 года, чтобы все заработало»
4вчера, 14:16
MotoGP. Гран-при Австрии. Марк Маркес выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, Акоста – 3-й
4вчера, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
21 июля, 10:45Фото