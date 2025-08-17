Джордж Расселл о промежуточных итогах сезона: «Мне кажется, что лишь два подиума из четырех я действительно заслужил»

Расселл оценил свои результаты в первой половине сезона.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги первой половины чемпионата, оценив свои выступления, а также высказавшись о том, как на результатах команды сказывались погодные условия.

«Очевидно, что нам было трудно в гонках, которые проходили в жарких условиях. В начале сезона была весна, сейчас лето – это тоже немаловажный фактор. И мне кажется, что в начале сезона просто очень многое складывалось в нашу пользу.

В первых шести Гран-при я четырежды попал на подиум. Хотя мне кажется, что лишь два подиума из четырех я действительно заслужил. Потому что в Мельбурне это произошло из-за вылета Оскара Пиастри, а в Майами нам повезло с моментом включения режима виртуальной машины безопасности.

В Китае я финишировал третьим вполне заслуженно, ну и этап в Бахрейне прошел очень хорошо. Та гонка была лучшей в сезоне [на данный момент], не считая Китая, наверное», – рассказал Расселл.

Как дела у всех гонщиков «Ф-1» перед летним перерывом? Суперкоротко!