Гельмут Марко: «У Пиастри есть потенциал стать действительно классным гонщиком»

Марко высоко оценил потенциал Пиастри.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко рассказал, что считает Оскара Пиастри более стабильным и сильным на дистанции гонщиком в сравнении с Ландо Норрисом , даже если у британца есть небольшое преимущество в скорости.

При этом Марко не считает уместными возможность сравнения Пиастри с Ферстаппеном на данном этапе карьеры.

«Пиастри обладает необходимой смелостью, он стабильнее, и всегда выкладывается на все сто процентов свои возможностей.

Я никогда не видел, чтобы Пиастри был настолько подвержен эмоциям [в сравнении с Норрисом]. Возможно, Норрис немного быстрее на трассе, но в целом, как мне кажется, впереди должен оказаться Пиастри.

Если же говорить о сравнениях с Ферстаппеном, то можно отметить, что карьера Пиастри развивается потрясающим образом, он прибавляет с каждым сезоном. В прошлом году его форма порой колебалась в зависимости от трассы, на которой проходил Гран-при. В нынешнем сезоне этого уже не происходит.

Но Ферстаппен есть Ферстаппен. И у Пиастри впереди еще длинный путь. Но да, у Пиастри есть потенциал стать действительно классным гонщиком», – рассказал Марко.

