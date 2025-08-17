  • Спортс
  • Джеймс Воулз: «Если сейчас столкнуть Албона в соперничестве с Ферстаппеном, все бы прошло совсем иначе»
Джеймс Воулз: «Если сейчас столкнуть Албона в соперничестве с Ферстаппеном, все бы прошло совсем иначе»

Воулз верит в способность Албона бороться с Ферстаппеном.

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз поделился мнением о прогрессе Алекса Албона с тех пор, как тот провел не слишком удачный отрезок в «Ред Булл», и в результате потерял место в команде и временно покинул список участников «Ф-1».

Воулза спросили, мог ли он недооценивать Албона раньше с учетом того, что в нынешнем сезоне Алекс проявляет себя очень хорошо на фоне Карлоса Сайнса.

«Вообще это интересный вопрос, который я с ним пока даже не обсуждал. Но Алекс всегда будет говорить, что как минимум не уступает в скорости своему напарнику.

Тем не менее, есть очевидный факт – если прямо сейчас столкнуть его в соперничестве с Ферстаппеном, все бы прошло совсем иначе. Это совершенно ясно.

Мое мнение об Алексе основано только на его скорости – и то, насколько он быстр за рулем болида. И он всегда был таким. Хотя в конечном счете я больше оцениваю его по тому, насколько он устойчив к критике и сторонним обстоятельствам – насколько хорошо он способен проявлять себя в условиях, когда все идет не так, как хотелось бы.

Считаю ли я, что его пиковый уровень сильно вырос (в сравнении с временами выступлений за «Ред Булл»)? Вероятно, нет. Научился ли он чаще выходить на этот уровень? Да, это так», – рассказал Воулз.

Как дела у всех гонщиков «Ф-1» перед летним перерывом? Суперкоротко!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
