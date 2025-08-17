Жак Вильнев о регламенте 2026 года: «Вряд ли конкуренты дадут «Мерседесу» второй раз застигнуть их врасплох»

Вильнев не ждет доминации «Мерседеса» при новом регламенте.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев считает сильно преждевременными разговоры о том, что в 2026 году, после перехода чемпионата на новый технический регламент – в рамках которого будут переработаны конструкции и шасси, и двигателя, – команда «Мерседес» будет главным фаворитом в борьбе за титул.

«Все эти слухи основываются на том, что случилось на старте эры гибридных двигателей, когда у «Мерседеса » было преимущество перед всеми конкурентами на протяжении пяти лет подряд. А когда кому-то удавалось к ним подобраться, они просто еще немного поднимали обороты. У них в гараже постоянно была готова новая версия двигателя – на случай, если кому-то удастся к ним приблизиться.

И теперь все думают, что если «Мерседес» сделал это один раз, то сделает и снова сейчас. Но я не думаю, что производители-конкуренты дадут «Мерседесу» второй раз застигнуть себя врасплох тем же самым способом. Потому что теперь все производители уже хорошо понимают, как работают гибридные двигатели. У всех есть хорошая база. Так почему все думают, что «Мерседес» сможет сделать еще один скачок вперед?

Это ведь не новые технологии. А скорее заново изобретенные. Может быть, «Мерседес» и правда построит потрясающий двигатель, но прямо сейчас никто не может быть в этом уверен. Так что все это просто слухи», – рассказал Вильнев.

