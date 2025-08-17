  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Жак Вильнев о регламенте 2026 года: «Вряд ли конкуренты дадут «Мерседесу» второй раз застигнуть их врасплох»
0

Жак Вильнев о регламенте 2026 года: «Вряд ли конкуренты дадут «Мерседесу» второй раз застигнуть их врасплох»

Вильнев не ждет доминации «Мерседеса» при новом регламенте.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев считает сильно преждевременными разговоры о том, что в 2026 году, после перехода чемпионата на новый технический регламент – в рамках которого будут переработаны конструкции и шасси, и двигателя, – команда «Мерседес» будет главным фаворитом в борьбе за титул.

«Все эти слухи основываются на том, что случилось на старте эры гибридных двигателей, когда у «Мерседеса» было преимущество перед всеми конкурентами на протяжении пяти лет подряд. А когда кому-то удавалось к ним подобраться, они просто еще немного поднимали обороты. У них в гараже постоянно была готова новая версия двигателя – на случай, если кому-то удастся к ним приблизиться.

И теперь все думают, что если «Мерседес» сделал это один раз, то сделает и снова сейчас. Но я не думаю, что производители-конкуренты дадут «Мерседесу» второй раз застигнуть себя врасплох тем же самым способом. Потому что теперь все производители уже хорошо понимают, как работают гибридные двигатели. У всех есть хорошая база. Так почему все думают, что «Мерседес» сможет сделать еще один скачок вперед?

Это ведь не новые технологии. А скорее заново изобретенные. Может быть, «Мерседес» и правда построит потрясающий двигатель, но прямо сейчас никто не может быть в этом уверен. Так что все это просто слухи», – рассказал Вильнев.

В «Ф-1» еще свободно 8 машин на следующий сезон. Кто же их займет?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Grandprix247
logoМерседес
logoЖак Вильнев
logoФормула-1
техника
регламент
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Не думаю, что у нас когда-либо были сомнения». Лоран Мекьес – о решении Ферстаппена остаться в «Ред Булл»
1сегодня, 08:20
MotoGP. Виньялес пропустит гонки в Австрии и Венгрии из-за травмы
вчера, 16:35
Оскар Пиастри выделил победы в Бахрейне и Барселоне: «Выберу их с точки зрения уровня выступлений, который я показал»
2вчера, 15:48
Ральф Шумахер: «При Мекьесе в «Ред Булл» больше не будет борьбы за власть. Но команде понадобится 2-3 года, чтобы все заработало»
4вчера, 14:16
MotoGP. Гран-при Австрии. Марк Маркес выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, Акоста – 3-й
4вчера, 13:32
Риккардо попал в аварию во время поездки на мотоцикле в Австралии
10вчера, 12:53
Карлос Сайнс: «Изначально надеялся, что «Уильямс» будет уверенно держаться в средней группе, что позволит мне бороться за очки»
5вчера, 11:34
Жак Вильнев о перспективах «Кадиллака»: «Уровень пилотов будет зависеть от того, какую сумму выложит команда»
4вчера, 10:45
MotoGP. Гран-при Австрии. Беццекки выиграл поул, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя– 3-й, Марк Маркес – 4-й
1вчера, 09:43
Ральф Шумахер: «Не стал бы называть Антонелли следующим Ферстаппеном»
19вчера, 08:32
Ко всем новостям
Последние новости
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
21 июля, 10:45Фото