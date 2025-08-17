«Не думаю, что у нас когда-либо были сомнения». Лоран Мекьес – о решении Ферстаппена остаться в «Ред Булл»

В «Ред Булл» не сомневались в Ферстаппене – заявил Мекьес.

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес рассказал, что в команде всегда были убеждены в том, что Макс Ферстаппен продолжит выступать за австрийский коллектив в 2026 году.

Ферстаппен, которого связывали с возможным переходом в «Мерседес», публично заявил о том, что не собирается менять команду в следующем году, незадолго до летнего перерыва в чемпионате.

«Нет, я не думаю, что у нас когда-либо были сомнения [в том, что Ферстаппен останется в «Ред Булл»], если говорить о позиции команды. Да и сам Макс постоянно об этом говорил.

И мы знаем, чего он хочет. Максу нужна быстрая машина. И то, что в этом году он просто стал чуть громче обычного об этом говорить, на самом деле пошло всем в «Ред Булл» только на пользу. При этом, насколько я могу судить, Макс весь год всегда был частью и принимал непосредственное участие в работе над проектом болида 2026 года», – рассказал Мекьес.

В «Ф-1» еще свободно 8 машин на следующий сезон. Кто же их займет?