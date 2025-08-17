Джордж Расселл о сезоне-2025: «Нужно учиться радоваться маленьким победам»

Расселл отметил важность правильно ставить задачи в «Ф-1».

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл рассказал о том, что старается реалистично смотреть на вещи и радоваться даже небольшим успехам – а также отметил, как важно с точки зрения психологического настроя ставить перед собой адекватные цели.

«Со временем ты учишься радоваться маленьким победам. Тебе просто нужно учитывать корректировать свои цели, делая их реалистичными с учетом ваших возможностей на каждом конкретном Гран-при и по ходу сезона в целом.

Мы понимаем, что победа в чемпионате в этом году не является реалистичной целью. Да, конечно, мы упорно трудимся над тем, чтобы в итоге добиться этого, но мы не должны и не будем корить себя за то, что не смогли выиграть титул прямо сейчас. Потому что сейчас команда находится не в том положении.

Так что отправляясь на каждый гоночный уик-энд мы думаем о том, что, например, на этой трассе у нас может быть возможность попасть на подиум. И если в результате я финиширую четвертым, то, конечно, буду не слишком доволен. А вот если финиширую вторым – то буду рад результату.

Поэтому нужно учиться радоваться маленьким победам, в противном случае ты увязнешь в негативе, психологических проблемах, и все это может сказаться на тебе в будущем. Так что мы делаем это не для того, чтобы оставаться счастливыми, а чтобы продолжать выкладываться на все сто процентов», – рассказал Расселл.

