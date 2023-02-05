Даниэль Риккардо: «Нам по-прежнему нужна гонка в Африке»

Теги Ред Булл Формула-1 Гран-при ЮАР Даниэль Риккардо Авто

Резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо высказался в поддержку идеи проведения Гран-при ЮАР.

Этап в ЮАР должен был появиться в календаре «Формулы-1» уже в 2023 году, однако промоутерам не удалось договориться с владельцами серии и согласовать список работ по модернизации трассы «Кьялами».

Считалось, что гонка в ЮАР может заменить в календаре «Ф-1» Гран-при Бельгии, но затем контракт на проведение этапа в Спа был продлен еще на один год. Считается, что Гран-при Бельгии обеспечит себе место в календаре чемпионата в случае модернизации трассы – некоторые работы уже были выполнены.

«Нам по-прежнему нужна гонка в Африке. Мы сейчас проводим гонки практически на всех континентах. Так что появление Гран-при «Формулы-1» в Африке стало бы логичным следующим шагом», – рассказал Риккардо.

Сколько в «Ф-1» тратят на переезды между Гран-при? Как перевозят машины? 300 тонн грузов и 133 тысячи км за год

6 комментариев

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Mortimer1
Ответ Roman Roman
лузера списали на берег... теперь квохчет чего-то... вомбат сумчатый
Ну и чего ты тут кудахчешь? Лол
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Merzus21
В антарктиде ещё не хватает)
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Roman Roman
лузера списали на берег... теперь квохчет чего-то... вомбат сумчатый
0
-2
-2
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Александр Воронин
Да и правда! Нахрен легендарную Спа, главное, что бы у нигеров была своя гонка, ага.
+1
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Iuasamotu
Гонка в захолустном Спа - анахронизм. Конечно же Африка!
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Minuvert
Как и нам по-прежнему нужна гонка в России
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