Ферстаппен установил гоночный симулятор в моторхоуме – а не на частном самолете, как рассказал Марко (Эрик ван Харен)
Нидерландский журналист Эрик ван Харен внес ясность в вопрос наличия симулятора на частном самолете Макса Ферстаппена.
Данную информацию в одном из недавних интервью рассказал советник «Ред Булл» Гельмут Марко.
По словам ван Харена, Марко просто неправильно понял Ферстаппена, когда тот рассказывал о своих планах.
На самом деле Ферстаппен лишь собирается установить гоночный симулятор в своем личном моторхоуме, которым пользуется во время гоночных уик-эндов «Формулы-1».
Гельмут Марко об увлечении Ферстаппена онлайн гонками: «Он даже переоборудовал свой частный самолет, установив туда симулятор»
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