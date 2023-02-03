Ферстаппен установил гоночный симулятор в моторхоуме – а не на частном самолете, как рассказал Марко (Эрик ван Харен)

Нидерландский журналист Эрик ван Харен внес ясность в вопрос наличия симулятора на частном самолете .

Данную информацию в одном из недавних интервью рассказал советник « » Гельмут Марко.

По словам ван Харена, Марко просто неправильно понял Ферстаппена, когда тот рассказывал о своих планах.

На самом деле Ферстаппен лишь собирается установить гоночный симулятор в своем личном моторхоуме, которым пользуется во время гоночных уик-эндов «Формулы-1».

Гельмут Марко об увлечении Ферстаппена онлайн гонками: «Он даже переоборудовал свой частный самолет, установив туда симулятор»